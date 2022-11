AFC verlengt ongeslagen reeks en Koninklijke HFC ten onder tegen Katwijk

Direct na de rust werd dat gevoel bevestigd door snelle goal van Melvin Platje. Hij scoorde na een assist van zijn maatje in de spits, Raily Ignacio: 3-0, die niet tot scoren kwam. Na zestig minuten kopte Noordwijk vrijwel uit het niks op de lat. Dat bleek een voorbode, want niet veel later zorgde Sander Bosma voor de 3-1. Die goal bleek voor de statistieken, waardoor AFC voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen blijft. De koppositie blijft ook in bezit van de Amsterdammers.

In de openingsfase kreeg AFC de betere kansen en dat werd uiteindelijk beloond. Splinter de Mooij zorgde voor de voorsprong tegen VV Noordwijk. Hij maakte de 1-0 op aangeven van Melvin Platje. De Mooij was enkele minuten later ook de doelpuntenmaker bij de 2-0. De Amsterdammers waren hiermee uiterst effectief. Daardoor leek er geen vuiltje aan de lucht in Noordwijk.

Eddahchouri werd ook in de tweede helft tweemaal gevaarlijk. Eerst kopte hij een uit een voorzet van Danny Hols op de paal en even later was Van Leeuwen opnieuw spelbreker. De ploeg kreeg het deksel op neus. Kay Blokland kopte de bal via de grond over HFC-doelman Thomas Hoekstra heen: 2-1. Tim Freriks (voormalig OFC) maakte de druiven nog zuurder door de derde treffer van Katwijk te maken. Oscar Wilffert mocht invallen en speelde zijn 150 e wedstrijd voor HFC, maar zag zijn ploeg toch verliezen.

Koninklijke HFC heeft voor de vijfde wedstrijd op rij niet gewonnen. Het eerste gevaar kwam van de voet van Jacob Noordmans. Hij schoot snoeihard op de paal uit een afvallende bal. Katwijk kwam echter enkele minuten later op voorsprong. Uit een voorzet van Joey Ravensbergen kopte Ahmed El Azzouti de bal tegen de touwen: 0-1. Voor rust stelden de Haarlemmers al orde op zaken na een treffer van Noordmans: 1-1. Daarna kreeg HFC nog een kans via Zakaria Eddahchouri. Zijn kopbal ging via doelman Jean-Paul van Leeuwen naast het doel.

Jong FC Volendam – De Treffers 1-3

30’ Willem den Dekker 0-1

36’ Willem den Dekker 0-2

59’ Ezechiel Fiemawhle 1-2

93’ Raymond Gyasi 1-3

Jong FC Volendam ging onderuit tegen titelkandidaat De Treffers. Het was de ploeg uit Groesbeek, die na een halfuur de score opende. Willem den Dekker schoot de bal in het doel achter Kayne van Oevelen, die daarvoor zijn ploeg op de been had gehouden: 0-1. Niet veel later was Den Dekker ook de afmaker bij de 2-0. Na een combinatie met Oussama Bouyaghlafen schoof de maker van de eerste treffer, de bal onder Van Oevelen door.

Het was de ingevallen Ezechiel Fiemawhle, die voor de aansluitingstreffer zorgde. Hij maakte een voorzet van Quincy Hoeve beheerst af: 1-2. Joey Antonioli leek een minuut later zelfs de gelijkmaker te scoren, maar deze werd afgevlagd wegens buitenspel. Den Dekker had zelfs zijn hattrick compleet kunnen maken, zijn kopbal ging voor een leeg doel naast. Raymond Gyasi zorgde in de blessuretijd voor de beslissing: 1-3.

Door het verlies blijft Jong Volendam steken op de zestiende plaats in de tweede divisie. IJsselmeervogels is volgende week in Spakenburg de tegenstander.