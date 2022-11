Basketballers Apollo Amsterdam hard onderuit tegen Donar

Apollo Amsterdam kon in het eerste kwart het Groningse Donar nog goed bijbenen. Desondanks werd er uiteindelijk ruim verloren. Dat kwam vooral door Artjoms Butjankovs, die in het tweede kwart belangrijk was met driepunters en vrije worpen: 58-87.

Apollo is niet goed aan het seizoen in de BNXT-League begonnen. De eerste zes wedstrijden gingen allemaal verloren en zaterdag kwam bekerwinnaar Donar naar Amsterdam. Na het eerste kwart stond het 23-19 voor Donar. De Groningers hadden al snel afstand genomen van Apollo en stonden zelfs zeven punten voor. Dat kwam mede door Vernon Taylor, die het verschil maakte. De Amsterdammers kwamen toch langszij, Kester Ofoegbu liet zich gelden met een aantal mooie dunks. Teamfouten Al vroeg in het tweede kwart kwam Apollo of vijf gemaakte teamfouten. Iedere volgende overtreding zorgde daarna voor twee vrije worpen. Dit speelde de bezoekers in de kaart, die gretig gebruikmaakte van deze buitenkansjes. Artjoms Butjankovs was het vaak het slachtoffer van een overtreding. De international van Letland benutte vervolgens stoïcijns de daaropvolgende vrije worpen. Bij de rust was Donar verder uitgelopen: 46-31. Tekst gaat verder onder de video

Het gaatje dat de Groningers in het eerste gedeelte hadden geslagen, werd uitgebreid na de rust. Zo stond het 71-41, nadat het derde kwart was afgelopen. De voorsprong bleef gestaag groeien door het grote aantal rake vrije worpen. Maatje te groot Het krachtsverschil werd steeds groter, het team van Wierd Goedee probeerde de schade te beperken. Vooral via afstandsschoten werd de basket onder vuur genomen, zonder veel succes. Het gaatje van dertig punten werd in het laatste kwart nauwelijks minder. De eindstand was uiteindelijk 87-58 voor Donar. Door de nederlaag blijft Apollo op de laatste plaats staan in de BNXT-league. Den Helder Suns, de andere Noord-Hollandse deelnemer, speelt later op de avond tegen Landstede Hammers. Suns staat op dit moment een-na-laatste in de competitie.

