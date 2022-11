Marianne geeft schilderijen weg van overleden vader: "Weggooien vind ik zonde"

Mariannes vader overleed op 4 oktober aan een longontsteking, één van de complicaties die hij aan corona had overgehouden. Hij is 95 jaar geworden.

Zijn huis leeghalen is grotendeels gelukt, maar al zijn schilderijen zijn er nog. "Het is te veel om mee naar huis te nemen." Van alle schilderijen die vandaag werden opgehaald door buurtbewoners heeft Marianne een foto gemaakt en ze is van plan dat te bundelen in een fotoboek. "M'n zus moest bijna huilen toen ik dat vertelde."

Niet alle schilderijen zijn vandaag opgehaald, "een deel kan nog steeds gereserveerd worden via facebook. Dan moeten mensen mij even een berichtje sturen."