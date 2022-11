Alkmaar Light Festival groot succes: "Volgend jaar heel Noord-Holland in het licht"

Het tweedaagse Alkmaar Light Festival was gisteravond een doorslaand succes, en wie het gemist heeft: vanavond tot 23.00 uur is je laatste kans om de stad als lichtkunstwerk te zien. Het lichtfestival was gisteren stijf uitverkocht en het publiek genoot van alles wat er te bewonderen was.

"Je kan het om je heen zien, we zijn echt overrompeld door het aantal mensen dat hier vanavond op af is gekomen", vertelt organisator Rubin van Gent van Karavaan enthousiast aan mediapartner Alkmaar Centraal. "We zijn over de 10.000 kaarten gegaan, en zijn echt flabbergasted door alle interesse."

In de Alkmaarse binnenstad is een route uitgezet waarlangs het publiek allerlei lichtvoorstellingen kan bekijken. Op gebouwen zoals de Waag en de oude Ringersfabriek zijn projecties te zien. Verder is er live theater, zijn er bijzondere lichtobjecten en is er in de Grote Kerk een combinatie van licht en opera.

Heel Noord-Holland

Dit is de tweede editie van het Light Festival. "De eerste in 2020 was een soort corona-editie, waarbij je langs touwen liep. Nu kan iedereen lekker zijn gang gaan", vervolgt Rubin. "Het is nu al zoveel uitgebreider dan vorige keer, dus we hopen misschien volgend jaar heel Noord-Holland in het licht te zetten."

Nog tot 23.00 uur vanavond kan je dus terecht in Alkmaar. Heb je geen kaartje kunnen bemachtigen, geen zorg. Bij bijvoorbeeld het Waaggebouw en Ringers kan je de projecties gewoon - op afstand - bekijken.