Gemeente: spandoek PSV-fans ongekend dieptepunt, laf en intimiderend

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn zeer verontwaardigd over de actie van de PSV-supporters afgelopen nacht bij de ambtswoning van burgemeester Halsema. Er werd een spandoek opgehangen met verwijzingen naar de zoon van de burgemeester. In een gezamenlijk statement laten de raad en het college weten dat de actie een ongekend dieptepunt, laf en intimiderend is.

"De woning waar haar kinderen opgroeien en waar ze als gezin samen leven. Deze actie is een ongekend dieptepunt en gaat ver over de grenzen heen van wat wij acceptabel vinden. Onze burgemeester is een publiek figuur met een publieke taak. Kritiek en discussie horen bij haar werk. Dat is iets anders dan op laffe en intimiderende wijze haar gezin erbij te slepen. Wij staan voor onze burgemeester en roepen iedereen op haar privéleven te respecteren en met rust te laten." De brief is ondertekend door Daan Wijnants, de voorzitter van het presidium, en loco-burgemeester Marjolein Moorman.

Ook op Twitter zijn veel verontwaardigde reacties over het feit dat de PSV-fans de woning van de burgemeester opzoeken en haar kinderen erbij halen.

Halsema besloot in augustus om supporters van de club niet toe te staan tijdens het duel met Ajax. De burgemeester nam dat besluit nadat er tijdens de Johan Cruijff Schaal antisemitische spreekkoren waren te horen. "Kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen werden aan het adres van een aantal Ajax spelers ten gehore gebracht", schreef Halsema in een brief naar PSV.