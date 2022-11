Explosie bij woning in Amsterdamsebuurt, mogelijk vuurwerkbom naar binnen gegooid

Aan de Volhardingstraat in Haarlem is vannacht een rond 5.00 uur een explosief ontploft. Er raakte niemand gewond, maar door de knal sprongen de ramen van de voordeur en zat de bewoner rechtop in bed.

De bewoner trof een ravage aan toen hij naar beneden liep. "Een tussenmuur was door de explosie ontzet, er zaten scheuren in muren en plafond en de kamer was gevuld met rook en glas", laat de politie weten.

Volgens een omstander werd er vermoedelijk eerst een steen door de voordeur gegooid, en daarna een vuurwerkbom. Hierna zou iemand snel zijn weggefietst.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd in de Haarlemse straat. De politie doet onderzoek naar de explosie en vraagt getuigen mensen die meer weten zich te melden.