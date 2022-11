Spandoek met beledigende teksten van PSV-fans aan adres burgemeester weggehaald

Supporters van PSV hebben vannacht voor de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema een spandoek opgehangen met de tekst: 'Van supporters pesten wordt je blij, je zoon is een crimineel, niet wij'. Halsema besloot in augustus om supporters van de club niet toe te staan tijdens het duel met Ajax. Vanmorgen heeft de politie het spandoek weggehaald. Dat de supporters Halsema's zoon erbij halen zorgt voor verontwaardiging. "Stelletje losers" en "politici en bestuurders bezoek je niet thuis! En je blijft met je klauwen van familie", is te lezen op Twitter.