Provincie stopt geld in natuurherstel: 'Als we niets doen, kunnen we hier straks niet meer zwemmen'

De natuur staat in Noord-Holland onder druk. Dit komt onder meer door klimaatcrisis en de schade die stikstof aanbrengt. De Provincie probeert de natuur niet alleen te beschermen tegen deze invloeden, maar ook te herstellen. Waarom doet zij dat? Presentator Koen Bugter zoekt uit hoe partijen als PWN, Natuurmonumenten en de provincie de natuur herstellen. Je ziet het in een nieuwe aflevering van Expeditie NH.

De Provincie geeft jaarlijks tientallen miljoenen uit om de natuur te herstellen. Thijs Sanderink is voor de Provincie verantwoordelijk voor het programma 'Natuurherstel.' "Het Natura 2000-gebied Zuid-Kennemerland bij Zandvoort en Bloemendaal aan Zee staat onder druk. Er ligt een drukke weg, je hoort het racecircuit en verder op zie je de rookpluimen van TATA Steel. Dat is exemplarisch voor de natuur in Noord-Holland. We hebben veel mooie natuur, maar er zijn ook allerlei invloeden die effect hebben op die natuur." Presentator Koen Bugter vraagt zich wat plagerig af: "Je zou ook kunnen zeggen, ah joh, die planten groeien wel en die vogels vliegen wel?" Thijs Sanderink snapt de vraag, maar toch zegt hij: "Je kunt je voorstellen dat het bij veel recreanten minder prettig is om te broeden voor vogels. Omdat er stikstofneerslag is, zie je dat open duin dichtgroeit met bosjes, dat de grond verzuurt. Daardoor zie je een verandering in de duinen: van bijzondere natuur naar minder bijzondere natuur."

Quote "Het duingebied is weer opengemaakt om zo plantensoorten de kans te geven die jij juist wel wil hebben" Thijs Sanderink - Provincie Noord-Holland

De provincie grijpt daarom met terreinbeheerder PWN in. "Invasieve soorten zijn verwijderd. Het duingebied is weer opengemaakt om zo plantensoorten de kans te geven die jij juist wel wil hebben," aldus Sanderink. Niet alleen het duingebied wordt in de gaten gehouden en aangepakt. Ook op het water wordt aan natuurherstel gedaan. Natuurmonumenten let in het Gooi samen met het Waterschap op de waterkwaliteit. Dat doet het onder meer bij de Spiegelplas. Uit onderzoek blijkt dat er te veel voedingsstoffen in de plas zitten, waaronder fosfaat. Blauwalg Ecoloog en boswachter Renske Diek van Natuurmonumenten legt uit: "Het gaat de verkeerde kant op. Deze plas is nu nog mooi helder, maar als voedingsstoffen blijven komen dan komen we op een omslagpunt terecht. Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat er verschillende planten zijn en niet een of twee." Bij de Spiegelplas zijn nu plannen voor een defosfateringsintallatie om het teveel aan fosfaat oftewel voedingsstof uit de plas te halen. "Op die manier kan een troebele plas worden voorkomen en zo kunnen veel verschillende plantensoorten groeien." In een troebele plas groeit bijvoorbeeld veel blauwalg, waardoor er niet meer gezwommen kan worden. De installatie bij de Spiegelplas moet in 2025 klaar zijn.