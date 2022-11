🔴 LIVE: Activisten vast aan privéjets op Schiphol, marechaussee gaat ingrijpen

NH Nieuws is er live bij, kijk mee via de onderstaande livestream.

Rond 13.50 uur vertrokken overigens al de eerste activisten. "We willen niet worden aangehouden", zei een van hen. "Ik heb nog andere dingen te doen vandaag."

Een aantal activisten zit vermoedelijk vast aan een vliegtuig van de Canadese luchtmacht. Een ander deel fietst rondjes over het platform of zit onder een van de vele privéjets.

De activisten, volgens Greenpeace zo'n 500, eisen een verbod op privévluchten, die volgens hen het vervuilendst zijn. Ook op Schiphol Plaza wordt er tegen de luchtvaart geprotesteerd , maar voor die actie is toestemming van de gemeente gegeven.

Ingestuurd via persafdeling Greenpeace

Activisten bezetten Schiphol Ingestuurd via persafdeling Greenpeace

Hoe lang de actievoerders verwachten te blijven, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de activisten zei dat hun doel is "dat er vandaag geen privévliegtuigen vertrekken". Eerdere soortgelijke acties werden uiteindelijk door de politie en Mobiele Eenheid tot een einde gebracht, door de activisten in bussen te zetten en af te voeren naar een afgelegen plek.

Actie aangekondigd

De actie hing al in de lucht. Greenpeace maakte eerder al bekend een 'verstorende actie' te hebben voorbereid. Milieuorganisaties en bewonersgroepen rondom Schiphol willen dat het aantal vluchten op Schiphol met zeker de helft afneemt.

Privéjetvluchten zijn vooral een doorn in het oog van Greenpeace. In oktober riep de milieuclub al op tot een verbod. Actievoerders blokkeren nu de route die de jets normaal gesproken taxiën tussen het platform en de startbaan.