Activisten vast aan privéjets op Schiphol, al zeker 100 aanhoudingen

Een aantal activisten zit vermoedelijk vast aan een vliegtuig van de Canadese luchtmacht. Een ander deel fietst rondjes over het platform of zit onder een van de vele privéjets.

De activisten, volgens Greenpeace zo'n 500, eisen een verbod op privévluchten, die volgens hen het vervuilendst zijn. Ook op Schiphol Plaza wordt er tegen de luchtvaart geprotesteerd , maar voor die actie is toestemming van de gemeente gegeven.

Het normale vliegverkeer gaat tijdens de actie gewoon door. Vooralsnog hebben alleen de 'privévluchten' en de Kustwacht last van de actie. Volgens de branchevereniging van privévliegers is er een medische vlucht niet kon doorgaan vanwege de actie. Een woordvoerder van Schiphol laat desgevraagd weten aan NH Nieuws dat het ging om een eigen keuze van de piloot, maar dat de luchthaven gedurende de demonstratie geopend bleef.

Inmiddels is de marechaussee bezig om de actie te beëindigen. Zo zijn er bussen aangekomen om arrestanten mee te nemen. Volgens een woordvoerder van de marechaussee zijn er ongeveer honderd activisten aangehouden.

Hoe lang de actievoerders verwachten te blijven, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de activisten zei dat hun doel is "dat er vandaag geen privévliegtuigen vertrekken". Eerdere soortgelijke acties werden uiteindelijk door de politie en Mobiele Eenheid tot een einde gebracht, door de activisten in bussen te zetten en af te voeren naar een afgelegen plek.

