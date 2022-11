Organisatie Samen voor Nederland krijgt ongelijk van rechter: demonstratie mag niet op Dam

De demonstratie van Samen voor Nederland mag aanstaande zondag niet plaatsvinden op de Dam. Dat is de uitkomst van het kort geding dat vanmiddag plaatsvond.

De rechter vindt het besluit van de burgmeeester om de demonstratie te verplaatsen naar de Dam rechtmatig, meldt Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman.

Tijdens de zitting gaf een vertegenwoordiger van de politie onder meer aan dat de Dam een moeilijke locatie is, omdat het er onoverzichtelijk is. Tegendemonstranten zouden er lastiger gescheiden kunnen worden van de demonstranten dan op het Museumplein.

Eigenlijk zou de Britse complotdenker David Icke aan het woord komen tijdens de demonstratie, maar het kabinet heeft bepaald dat hij Nederland niet in mag. Hij zou als alternatief te zien zijn op een televisiescherm, maar of dat nog gebeurt, is onduidelijk. Uit een bericht van de organisatie van de demonstratie blijkt dat de leverancier zich heeft teruggetrokken uit angst voor schade.

De organisatie liet eerder vandaag ook weten hoe dan naar de Dam te willen. "Laten we de verdeeldheid die het regime probeert te creëren niet z’n werk laten doen. Laten wij onze eenheid vasthouden. Samen voor Nederland. We hopen oprecht iedereen te mogen begroeten zondag 6 november om 12.00u op de Dam."