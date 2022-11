'Schokkerdag' in Volendams Museum: "Veel BN'ers hebben Schokse roots"

Simon Keizer, Jan Dulles, Geraldine Kemper, Kees Tol, Kees Kwakman... Je denkt dat ze echte Volendammers zijn. Maar nee hoor, al die bekende Volendammers hebben hun roots op Schokland. Hun voorouders hebben het eiland in de Zuiderzee in 1859 verlaten en zijn neergestreken in Volendam. Vandaag is er een 'Schokkerdag' in het Volendams Museum voor nazaten en belangstellenden.

Dick Bond van het Volendam Museum is zelf ook een Schokkernazaat, maar zijn voorouders verlieten ​​Schokland al in het begin van de 18e eeuw. "Zo tussen 1700 en 1730 vertrokken ook al veel bewoners het eiland om hun heil ergens anders te zoeken."

Maar in 1859 was er niet veel anders mogelijk. De overheid besloot toen namelijk dat iedereen het eiland moest verlaten. Een deel trok naar Vollenhove en Kampen en 94 inwoners naar Volendam. "Ze hadden helemaal niets meer", vertelt Dick. "In Volendam werden ze gastvrij opgenomen. Iedereen was altijd welkom."

Verliefd

De Schokkers mengden zich met de Volendammers en daarom is het volgens Dick zo dat bijna iedereen in het dorp wel Schokkers bloed in zich heeft. Daar komt bij dat ook vóór 1859 er al intensieve contacten waren tussen Volendam en het Schokeiland. "Op Schokeiland had je bijvoorbeeld geen goede haven. Dat zorgde ervoor dat Volendammers op het eiland bleven slapen als de weersomstandigheden slecht waren. En zo gebeurde het dat Volendamse jongens verliefd werden op Schokker meisjes."

Cornelis Kwakman ontmoette Eva Visser en ging op Schokland wonen. Hun zoon Jan trok later weer naar Volendam. "Zijn bijnaam was Ballap, want Eva had een winkel op Schokland in lappen en haar man haalde met een lap onder zijn oksel de vissersnetten binnen." De bovenstaande Bekende Volendammers zijn allemaal nazaten van die Ballap.

Binnenkort komt er een boek uit van historica Eva Vriend over de nazaten van de Schokkers die in 1859 het eiland moesten verlaten.