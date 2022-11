Ingrid en zwaan Zeus na 33 jaar uit elkaar door uithuiszetting: "Heel pijnlijk"

Afscheid nemen van zwaan Zeus dat ziet Ingrid van Gelder niet zitten. Al 33 jaar komt de zwaan langs in haar achtertuin waar een slootje loopt. Door de jaren heen hebben ze een hechte band opgebouwd. Nu dreigen ze uit elkaar te moeten, omdat Van Gelder uit haar huis gezet wordt.

Door een langlopend financieel conflict met haar ex-baas zit Ingrid van Gelder flink in de financiële nesten. De problematiek is de afgelopen tien jaar zo erg opgelopen dat ze nog maar leeft van 50 euro in de week en hulp krijgt bij het aflossen van gemaakte schulden. "Het is al jaren verschrikkelijk en nu moet ik zelfs mijn huis uit. Ik heb echt geen idee waar ik heen moet", zegt Van Gelder. Tekst gaat door onder de foto.

Ingrid voert de babyzwanen van Zeus - Ingrid van Gelder

Naast de financiële perikelen, dreigt er nog iets heftigs. Van Gelder heeft namelijk al 33 jaar een heel bijzondere gast. "Al vanaf het begin, zo'n 33 jaar geleden, komt zwaan Zeus hier langs. Hij is als een soort huisdier voor me. De een heeft een kat de ander een hond. Ik heb Zeus." Co-ouderschap De hechte band blijkt ook omdat de Van Gelder op de kleintjes van de Zeus mag passen. "Ik kreeg eigenlijk een soort co-ouderschap over de jonge zwanen van Zeus. Zodra ze uit het ei komen, brengt Zeus de jonkies hier naartoe. Alsof hij zegt: hier heb je ze, let even op ze."

