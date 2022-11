Daan moet stoppen met klootschieten in Heemskerkse duinen

12 jaar lang heeft Daan Kuijs allerlei groepen kennis laten maken met klootschieten in de Heemskerkse duinen. Nu is hem van de een op de andere dag door de beheerder van het duingebied, Puur Water & Natuur (PWN), opgelegd dat hij moet stoppen met zijn activiteiten en dat komt hard aan.

Klootschieten is een eenvoudig spel: Met een houten bal net zo groot als een hockeybal probeer je met je team in zo min mogelijk onderhandse worpen de door Daan gemaakte route uit te lopen. Op een scoreformulier houd je dan bij hoe het klootschieten verloopt.

Vaste prik en een appeltje voor de dorst, dat is het klootschieten in de duinen voor Daan. Tijdens de zomermaanden is hij er ieder weekend wel te vinden met een groep die het klootschieten wel wat lijkt. Volgens Daan is dat alle jaren goed gegaan. "Ik heb eigenlijk nooit klachten gehad, ook de boswachters hebben er goedkeuring voor gegeven. Daarnaast zorg ik altijd netjes dat iedereen die meedoet een duinpas heeft en dus betaalt voor het gebruik van het duingebied."

Daan vertelt dat er eigenlijk geen gevaren zijn voor andere duinbezoekers of de natuur bij het klootschieten. "We zorgen altijd dat we netjes op de paden blijven en als een bal buiten het pad gaat, zoeken we die voorzichtig en met respect voor de natuur."

PWN heeft Daan laten weten dat hij moet stoppen met het klootschieten, omdat het een commerciële activiteit is en daar een vergunning voor nodig is. De afgelopen jaren is daar nooit moeilijk over gedaan maar Daan werd verrast met deze mededeling tijdens een rondje klootschieten. "Later werd mij per mail duidelijk gemaakt dat het ook geen zin heeft om een vergunning aan te vragen, omdat ik die toch niet ga krijgen voor deze activiteit."

Opmerkelijk is dat een groep boswachters van PWN in 2019 zelf nog een activiteit bij Daan heeft geboekt en met hem de duinen in is gegaan om te klootschieten.