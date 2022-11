Sinterklaasintocht volgend jaar in de knel? Zaanstad wil kosten voor evenementen flink verhogen

Het wordt een stuk lastiger om een evenement te organiseren in de Zaanstreek: de kosten voor de aanvraag van een vergunning - de zogeheten leges - gaan flink omhoog. Zo moeten organisatoren voor evenementen als de sinterklaasintocht straks honderden euro's meer aftikken dan nu. En het organiseren van zelfs een klein evenement is al niet makkelijk, verzucht Joost Kuipers. Hij ervaart het zelf: voor de jaarlijkse tweedehands boekenmarkt in Wormerveer moet hij al heel veel regelen.

De gemeenteraad vergadert komende week over de begroting en veel gaat over de hogere kosten van de leges. Van het grafrecht en de marktgelden tot dus de evenementen. De verhogingen van de prijzen zijn flink: voor de zogeheten 'b-categorie' kost een vergunning straks 1.013 euro, dat was slechts 208,95 euro, rekent raadslid Geert van Bemmelen voor. De Sinterklaasfeesten van Westzaan en Zaandam-Zuid vallen onder die categorie. Joke Smit van het comité uit Westzaan reageert huiverig op de stijging. "Ja, dat is een behoorlijk bedrag. Daar moet je weer heel veel sponsors voor werven. Het zou fijner zijn als er wat constructiever naar gekeken wordt." Rene de Reus organiseert jaarlijks de intocht in Zaandam-Zuid. Dit jaar zal er alleen een feest zijn op de Burcht. Ook hij schrikt van het bedrag: "Dat is niet normaal, dat heeft een hele grote impact."

Van Bemmelen vraagt zich af of het niet allemaal wat minder kan, omdat hij bang is dat evenementen gaan verdwijnen. "Dit zal ten koste gaan van de levendigheid in de stad en ontneemt inwoners de lust om iets te organiseren voor hun medeburgers", schrijft hij in een ingediende motie. Ook het lokale D66 maakt zich zorgen over de leges en ziet het liefst dat het hele systeem daarvoor op de schop gaat, ook gezien er elk jaar weer commotie over is.

Kosten Evenementen worden bij de gemeente Zaanstad verdeeld onder drie categorieën: a, b en c. Hoe groter en risicovoller een evenement, hoe meer je betaalt om je aanvraag voor een vergunning in behandeling te laten nemen. De kosten per categorie straks: * categorie a: 52,30 euro

* categorie b: 1.013,65 euro

* categorie c: 3.119,50 euro

Joost Kuipers van de Wormerveerse boekenmarkt heeft geluk: met zijn evenement valt hij nog in de a-categorie waarbij je slechts 52,30 euro hoeft te betalen om je aanvraag in behandeling te laten nemen. Maar er zijn in de b-categorie ook voldoende evenementen te vinden die niet commercieel zijn en die straks in de problemen komen, zoals de Sinterklaasintochten. "Kijk, als je aan zo’n evenement verdient moet je je mond dicht houden", vindt De Reus van het Sinterklaascomité in Zaandam-Zuid. "Maar als je iets vrijwilligs doet voor je stad, help ons dan mee en geef het als een donatie. Dan ben ik geholpen. Op deze manier maken ze wel een hele hoop goeie dingen kapot." Smit uit Westzaan sluit zich daarbij aan: "We doen dit voor de gemeenschap." Dat de prijzen zo omhoog gaan, komt doordat de gemeenteraad zelf eerder heet besloten dat de leges kostendekkend moeten zijn, zegt gemeentewoordvoerder Aukje Schep tegen NH Nieuws. Tot voor kort moest de gemeente zelf geld bijleggen.

Joost Kuipers van de boekenmarkt heeft moeite met het verhogen van de kosten voor collega-organisatoren die in de b-categorie vallen. "Het is sowieso al bij de gemeente bekend dat op de manier waarop het nu gaat een heleboel mensen gaan afhaken. Kleine evenementen, neem de buurtbarbecue. Als je ziet wat je daarvoor moet doen, daar zakt je broek van af. Mensen die digitaal niet zo vaardig zijn kunnen dat niet eens." En over zijn eigen evenement: "Het gaat over dertig kraampjes die je neerzet, daar ben je dan tijden mee bezig om het voor elkaar te krijgen." Komende dinsdag moet blijken of er nog iets aan de stijging van de leges kan gebeuren. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad staat vanaf 16.00 uur gepland.