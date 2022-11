A10 Oost grotendeels dicht na aanrijding

🚗🚚 | Ongeval met meerdere voertuigen op de #A10 bij Amsterdam-Overamstel. Weggebruikers vanuit Watergraafsmeer gaan over één rijstrook richting knooppunt Amstel. De afrit is ook dicht en er moeten vier personenauto's geborgen worden. We zijn rond 17:00 uur klaar. pic.twitter.com/L45nHcP8ze