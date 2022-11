'Dorpisme' bracht Medemblik in problemen: zo liep het begrotingstekort op tot zes miljoen

De afgelopen jaren was het een chaos bij de gemeente Medemblik. Het begrotingstekort groeide tot liefst zes miljoen, ambtenaren liepen weg en het college wilde niet meer met elkaar om tafel. De provincie dreigde met curatele. Wat ging er mis in Medemblik?

Maar het dorpshuis staat onder druk, vertelt Veerman. Door het financiële tekort bij de gemeente Medemblik is de geplande verbouwing weer uitgesteld en de gemeente moet opnieuw bezuinigen. Nóg meer bezuinigen, zie je Veerman denken. Toen Abbekerk nog bij de gemeente Noorder-Koggenland hoorde kreeg hij 20.000 euro per jaar, van Medemblik moet hij het doen met 4.000 euro per jaar.

Het dorpshuis in Abbekerk is meer dan alleen een koffietafel, vertelt voorzitter René Veerman als hij de trap op loopt. Boven zitten de huisarts, de pedicure, de tandarts en het prikpunt. Beneden is de jongerenruimte en een BSO. Kinderen van basisschool De Plaats gymmen in de theaterzaal. Op het podium zit nog een luikje voor de souffleur. "Het dorpshuis is het centrum van Abbekerk."

Een diepgeworteld probleem in de gemeenteraad van Medemblik, concludeerde onderzoeker Werner Holzmann dit jaar na een bestuurskrachtonderzoek. Raadsleden bekommeren zich vooral om de voorzieningen in hun eigen dorpen en het lukt het college niet om leiding te nemen.

Na de fusie met Medemblik zijn de verschillen tussen de dorpen groter geworden. Wognum en Medemblik zijn veel groter dan Abbekerk en krijgen volgens Veerman voorrang. "Na 2007 kregen we te maken met een electorale verschuiving. De meeste kiezers wonen nu in Medemblik en Wognum. En waar stemmen die op? Op iemand uit hun eigen dorp, die hun belangen vertegenwoordigt."

Die fusie tussen Noorder-Koggenland en Medemblik in 2007 heeft een hoop veranderd voor het dorpshuis. In de gemeente Noorder-Koggenland waren alle dorpen ongeveer even groot en dat maakte de verdeling van de begroting een stuk makkelijker. "We zaten daar als gelijke monniken met gelijke kappen."

Begrotingstekort

Het 'leefbaar' houden van alle zeventien dorpen bleek bovendien bijna niet te betalen. De gemeente telt alleen al zeventien dorpshuizen en zeven zwembaden, voor ongeveer 44.000 inwoners. Ter vergelijking: Amsterdam heeft tien gemeentelijke zwembaden voor bijna 900.000 inwoners.

Het financiële tekort liep dit jaar op tot ongeveer zes miljoen. De provincie dreigde met curatele en hintte op een nieuwe bestuurlijke fusie. Bij de gemeente liep de spanning vorig jaar zo hoog op, dat de directeur na een conflict met de burgemeester opstapte. Ook nam de meerderheid van het managementteam in die periode ontslag.

De fusie

Terug naar de fusie. De eerste vond plaats in 2007, tussen Wognum en Medemblik. De tweede volgde drie jaar later, met Andijk en Wervershoof. De drie gemeenten waren geen gedroomde partners. Andijk wilde niet bij Medemblik, maar bij Stede Broec. Maar Stede Broec wilde Andijk niet. De gemeente Medemblik bleef over.

Yannick Nijsingh, de wethouder namens D66, vertelt in zijn kantoor in Wognum dat de fusie veel werk kostte. "Je hebt drie gemeenten en die zouden ongeveer hetzelfde moeten zijn. Maar er was zoveel anders: financieel beleid, zorg en zwembaden. Het kostte veel tijd om te harmoniseren."

Het lukte de raad dan ook niet om een duidelijke visie te formuleren over de toekomst van de gemeente Medemblik. "De raad ontving in die tijd een hoop verzoeken, bijvoorbeeld een schuur van een roeivereniging of een tennisbaan, maar er was geen beleid op basis waarvan we die besluiten konden nemen. Er kwamen verzoeken naar de raad en dan werd er gekeken of het belangrijk was. En het antwoord was dan vaak ja."

Twaalf jaar na de fusie is er nog steeds geen langetermijnvisie opgesteld. Nijsingh: "Het is lastig om over de lange termijn te praten als kortetermijnbesluiten niet lukken."

Voor de fusie

De drie verschillende gemeenten kwamen bovendien uit andere financiële situaties. Andijk had al een financieel tekort, maar Wognum en Wervershoof stonden er financieel goed voor.

Vlak voor de fusie investeerden die gemeenten nog snel in een paar grote projecten. In Wervershoof werd toestemming gegeven voor de bouw van cultureel centrum De Schoof, een dorpshuis en een skeelerbaan. Wognum wilde een multifunctioneel centrum in Nibbixwoud. Kosten: 8.8 miljoen euro.

De nieuwe gemeente Medemblik ging akkoord maar een deel van die afschrijvingen drukt nu nog altijd op de begroting.