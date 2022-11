Zwaan, varken of nandoe aan je zijde: de bijzonderste vriendschappen uit de provincie

Sommige mensen lijken het bijzonder goed te kunnen vinden met ongewone huisdieren. De band tussen deze baasjes en hun trouwe twee- of viervoeters is soms lastig te begrijpen voor de buitenwereld, maar dat maakt ze niks uit. Ze zijn hun maatjes, steun en toeverlaat, of hebben soms zelfs een therapeutische werking op hun menselijke vriend.

Door verschillende problemen in het verleden verkeert Ingrid in diepe schulden waardoor ze haar huis, en dus ook Zeus, moet verlaten . "Het is al jaren verschrikkelijk en nu moet ik zelfs mijn woning uit. Ik heb echt geen idee waar ik heen moet", vertelt Ingrid. Ze gaat de zwaan heel erg missen. "Hij is als een soort huisdier voor mij. De een heeft een kat, de ander een hond. Ik heb Zeus."

Al 32 jaar zijn ze onafscheidelijk: Ingrid en Zeus, de zwaan die (bijna) dagelijks bij haar langskomt. "Hij luistert naar mij en voor sommige mensen is dat waarschijnlijk best wel vreemd", vertelde Ingrid van Gelder uit Heemstede in 2016 al in een interview aan NH Nieuws. Inmiddels zijn we zes jaar verder en lijkt het erop dat Ingrid de vriendschap moet verbreken.

Een jaar geleden stond de relatie even op het spel, Mila kreeg last van haar eierstokken, 'er was geen land meer het haar te bezeilen'. Jaap zocht een dierenarts die de operatie uit kon voeren om Mila te genezen en kwam uit bij dierenarts Peter Klaver. Maar Mila was door haar gewicht lastig naar de praktijk te transporteren. Gelukkig was Klaver niet te beroerd om de operatie op de keukentafel bij het baasje thuis te verrichten , en met succes! Mila is weer helemaal de oude.

Het is alweer even geleden dat NH Nieuws langs ging bij Jaap Zwaan en zijn Mila. In 2017 zagen we hoe het baasje en zijn huisvarken een innige band opbouwde. Hij bekende diepe gevoelens te hebben voor het beestje: "Toen ik haar voor het eerst zag, werd ik een beetje verliefd op haar. In de goede zin van het woord hè", lachte hij toen.

Een treurig einde voor gans Marco

Helaas loopt het niet overal goed af voor de zó geliefde, bijzondere huisdieren. Marco was de gans van Arno en zijn familie, hij werd in het gezin opgenomen toen hij vijf dagen oud was en zonder moeder gevonden werd. Nog geen vier maanden later stond de gans een nachtje niet in zijn hok en dat werd hem fataal toen hij in aanraking kwam met een brutale vos.

In de korte tijd dat hij bij hen was werd Marco onderdeel van het gezin. "Zijn aanwezigheid wordt erg gemist. Vooral Anna [Arno's dochter, red.] heeft het zwaar, Marco was haar maatje", vertelde Arno eind oktober aan NH Nieuws. Eigenlijk was hij in heel Andijk een begrip geworden, de hele buurt leefde mee: "We hebben al heel wat kaartjes en appjes gekregen."

