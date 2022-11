'Tante Sas' zet drags in de spotlight met 'Enkhuizen Got Drag Talent'

Over de top gekleed, vol overgave performen, niks is teveel in de wereld van drag queens. Vanavond kleuren zij het podium in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen. Dat met 500 man publiek uitverkocht is. Enkhuizer 'regenboogmoeder' Tante Sas organiseert de talentenshow.

Acht drag queens hebben het tot de show geschopt. Talenten uit Enkhuizen, Hoorn maar ook ver daarbuiten moeten in drie rondes hun kwaliteiten laten zien voor de drag-jury. Als de deuren vanaf 18.30 opengaan vanmiddag wordt er gestart met een kennismakingsronde. "Daarna beginnen de optredens. Alle drags doen twee rondes en zingen een ballad en een up-tempo nummer", licht Saskia toe.

Met in het verleden een achtergrond in de balletwereld, zit zij zelf ook in de jury. "We letten op expressie, dans en of ze hun best gedaan hebben op de outfits. Voor elk aspect is er een jurylid. Ook Di Luka jureert, de nummer één drag queen uit België."

Kritisch zijn ze wel, want de winnaar gaat er met een prijzenpakket van 1.800 euro vandoor. "Een enorm bedrag dus! En degene die wint, gaat door naar 'So You Think You Can Drag', de finale van de Benelux."

Drag markt

Aanmelden is verplicht, maar de show is gratis te bezoeken. Bewust. "Ik wil de drempel zo laag mogelijk maken. Iedereen is welkom om dit eens mee te maken. En misschien verdwijnen er daardoor wel een hoop vooroordelen."

Ook bezoekers die nog niet zo thuis zijn in de gemeenschap, kunnen op de markt die er is kennismaken met LHBTQ+-spullen. "Broches, pruiken, make-up. Maar ook binders en 'tucks'." Wat dat zijn? Saskia: "Allemaal accesoires om je mee aan te kleden. Binders zijn als het ware hempjes waarmee je op een veilige manier je borsten kunt 'platdrukken'. En 'tucks' is corrigerend ondergoed om de penis mee weg te werken."