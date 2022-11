Opgekrulde egeltjes sterken aan bij de opvang: 'ze zijn mager en verzwakt'

Het wordt voor de egel steeds lastiger om te overwinteren, daarom vragen verschillende natuurorganisaties deze week aandacht voor het beestje. NH Radio ging langs bij de Egelopvang in Haarlem, ook daar merken ze weer een flinke toestroom vlak voor de winterslaap begint. "De egels die we binnenkrijgen zijn erg mager en verzwakt", vertelt Dickie van Riemsdijk van de Egelopvang aan onze verslaggever.

Om aan te sterken kunnen de egeltjes zich nestelen in een handdoekje met een soort papiersnippers. "Daar kunnen ze zich dan lekker in verstoppen", merkt van Riemsdijk op. Verslaggever Rick van der Zwaard ziet dat ze zich hier lekker op kunnen krullen tot een bolletje. Dat levert aandoenlijke plaatjes op.

Om de egeltjes aan te laten sterken is goede voeding van groot belang. Bij de opvang krijgen ze speciaal egelvoer van gemalen insecten, "daar maken we dan een soort pap van." Daarnaast krijgen de beestjes in de opvang ook weleens kittenbrokjes, "maar wel van een goede kwaliteit, erg dure kostgangers zijn het", zegt van Riemsdijk.

"En dat is ook voldoende om de egels thuis bij te voeden." Al moeten we wel oppassen met wat we de egels geven: "Ze mogen absoluut geen melk! Daar worden ze doodziek van. En een beetje water neerzetten is voor ieder dier belangrijk en fijn", benadrukt de voorzitter.

Opvetten

Om aandacht te vragen voor de steeds zwakker wordende egels heeft natuur- en milieueducatief centrum de Helderse Vallei de 'help de egel de winter door'-week uitgeroepen. Terwijl van Riemsdijk aanraadt om wat brokjes en water neer te zetten, moedigt de Helderse Vallei aan om huisjes te bouwen voor de egeltjes. Dit alles om ervoor te zorgen dat egels de winterslaap overleven.

De actie komt volgens de beheerder van de opvang op het juiste moment. "In deze tijd moeten ze echt opvetten. En als je een egel vindt en het lijkt niet pluis, kun je altijd de Egelopvang bellen."