De Peiling: ik geef mijn energiecompensatie graag aan iemand die het nog harder nodig heeft dan ik

Een fijn extraatje voor iedereen: alle huishoudens krijgen 190 euro korting op hun energierekening in 2022 en 2023. Je leest het goed: álle huishoudens. Maar niet iedereen heeft dit extraatje echt nodig, of wil het hebben. Veel mensen geven hun energiecompensatie dan ook aan een goed doel. Wat doe jij?

Voor de grote groep mensen die het financieel zwaar heeft, komt de 190 euro energiecompensatie als een hele welkome verrassing. Maar het geld komt ook terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben of graag weg willen geven. Mooie initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond, want bij goede doelen is het geld meer dan welkom. De eerste extra donaties komen al binnen, zo ook bij Voedselbanken of fondsen voor energie en armoede.

Energiecompensatie

Iedereen in Nederland komt in aanmerking voor de energiecompensatie van 190 euro per maand. Je moet alleen een kleinverbruiker zijn en een eigen energieaansluiting hebben. Dit staat los van de energietoeslag: dit is een toeslag van 1.300 euro voor mensen die een inkomen hebben van maximaal 120 procent van het sociaal minimum en wordt uitgekeerd via de gemeente.

Wat doe jij? Heb jij de compensatie hard nodig en houd jij het geld zelf, of geef jij het graag weg?