Amsterdamse kerk veilt unieke tatoeage van Henk Schiffmacher

De Nicolaasbasiliek in Amsterdam veilt een unieke tattoo van Henk Schiffmacher. De tattookoning tatoeërt de door hem ontworpen afbeelding van Sinterklaas daarna op het lichaam van de hoogste bieder. De opbrengst van de veiling gaat naar de stichting Together We Rise, die zich inzet voor de slachtoffers van seksueel geweld.

Schiffmacher maakte zijn tatoeage in het kader van het Nicolaasjaar. Het oorspronkelijke ontwerp was bedoeld als een soort 'pelgrimstatoeage', voor mensen die uit religieuze overwegingen naar Amsterdam komen. "Daarna is het idee van deze actie ontstaan. Ik heb een tekening gemaakt en die naar de kerk gebracht," zegt Schiffmacher.

De pastoor van de kerk vond het een ontzettend leuk idee en wilde er graag iets mee doen voor een goed doel, gaat Schiffmacher verder. De keuze van het goede doel is de stichting Together we Rise, die zich bekommerd om meisjes die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen en daaraan zijn ontsnapt.

Schiffmacher baseerde zijn tatoeage - ter grootte van een pakje sigaretten - op eeuwenoude pelgrims-insignes die in de middeleeuwen zijn ontstaan. Schiffmacher: "Vroeger was het een bewijs op je huid dat je ergens was geweest. Om pelgrimsoorden te bereiken, moest je enorme afstanden afleggen. Meestal te voet." Zelf heeft Schiffmacher een tatoeage laten zetten nadat hij de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella had volbracht.

