School bouwt echt magazijn: "In een lokaal kun je niet uitleggen hoe een heftruck werkt"

Laden, lossen, bestellingen verzamelen en kijken of de voorraad nog op orde is: studenten van het Horizon College in Heerhugowaard kunnen het vanaf nu allemaal leren in een levensecht magazijn. Gisteren werd het fieldlab Logmotion feestelijk geopend. Het doel is om het personeelstekort in de transport- en logistieksector een halt toe te roepen.

"Goed door de knieën heen, pak de doos op en hou je rug recht, anders ben je over 10 jaar klaar", waarschuwt docent Redo Wittenberg terwijl een aantal leerlingen van de middelbare school aandachtig luistert. De jongeren krijgen een rondleiding door het nieuwe praktijklokaal en moeten ook de handjes laten wapperen. "We proberen ze kennis te laten maken met logistiek en de hoop is dat ze het leuk vinden en hier een mbo-opleiding gaan volgen."

In de knel

En dat is hard nodig ook want door vergrijzing en de verminderende instroom van studenten dreigt de groei van de sector transport en logistiek in Noord-Holland in de knel te komen. Het mini-distributiecentrum moet het onderwijs voor studenten aantrekkelijker maken. "Het is prachtig", vertelt docent Wittenberg. "In een klaslokaal kun je niet uitleggen hoe een heftruck werkt. Dat is niet meer van deze tijd. Nu gaan ze het gewoon doen."

Binnen de sector Transport en Logistiek wordt de komende 5 jaar neemt het tekort naar verwachting flink toe; logistiek medewerkers +52 procent, chauffeurs + 39 procent en planners +18 procent. Concreet betekent dit dat er in de regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland per jaar circa 1.400 banen beschikbaar zijn. Dat terwijl er maar de helft daarvan elk jaar afstudeert in deze sector.

Smaak te pakken

De 15-jarige Rowen Danenberg uit Winkel slalomt met een pompkar langs de pionnetjes over een parcours. Ze is een van de weinige meisjes op de open dag, en heeft de smaak aardig te pakken. "Ik heb het eigenlijk al heel lang in mijn hoofd dat ik hier iets mee wil. Het vak lijkt me erg interessant en in zo'n lokaal leer je het denk ik sneller dan in een normaal klaslokaal."

Danica Zewald is projectleider van Logmotion en is blij dat het nieuwe fieldlab gereed is. "Het is een verrijking van het onderwijs", vertelt ze aan NH Nieuws. Het doel is om uiteindelijk een groei van 30 procent van het aantal studenten te realiseren in 2025. Een flinke klus, maar daar krijgt de school ook de hulp bij van bedrijven uit de regio. "Die staan namelijk te springen om nieuwe mensen. We moeten de handen ineen slaan en dat gebeurt nu gelukkig."

Dat rijden met een pompkar toch even wennen is, kun je zien in de video hieronder