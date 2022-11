Rocksterren gezocht: Wim (76) heeft dementie, maar wil met maatje Ruud (74) een band oprichten

Huizers Ruud en Wim zijn maatjes en zijn aan elkaar gekoppeld door de vrijwilligerscentrale vanwege Wims beginnende dementie. Nu hebben ze een wild plan: een band beginnen. Wim: "Van drummen krijg ik energie en dat wil ik graag ook aan anderen geven."

De oproep is helder: alle muzikale mensen zijn van harte welkom. "We willen graag een muziekgroepje oprichten, waarbij Wim zijn oude hobby, het drummen, weer kan oppakken", vertelt Ruud Verspiek. Ruud is het dementiemaatje van Wim Weitgraven. Elke vrijdagmorgen treffen de heren elkaar op de boot bij Wim. Daarnaast zingen ze inmiddels ook elke woensdag samen in een klein koor. "En daar is nu het plan voor een band bijgekomen", vertelt Wim.

"Gitaar, accordeon of mondharmonica zouden een goede aanvulling zijn." - NH Nieuws

Na een artikel in de plaatselijke krant hebben zich al een pianist en een zangeres gemeld. "En we kunnen waarschijnlijk gebruik maken van het drumstel in wijkcentrum De Draaikom", vertelt Ruud. Maar ze kunnen nog wel wat aanvulling gebruiken. "Gitaristen zijn welkom. En iemand die accordeon of mondharmonica speelt, zou ook leuk zijn." Wim heeft vroeger jarenlang gedrumd, zijn handen roffelen nog met gemak een drumsolo op de tafelrand. "Ik wil graag de mensen blij maken met onze muziek," vertelt hij. Het plan is om op te treden in buurthuizen of verzorgingstehuizen. "Dat mensen die het hoofd een beetje laten hangen, weer rechtop gaan zitten en denken: dat is leuk", zegt Wim. Swingend publiek Het repertoire zal bestaan uit bekende meezingers, voornamelijk in het Nederlands. "Het moet herkenbaar zijn voor ons publiek. We nemen ze weer even mee naar vroeger," vertelt Ruud. En wordt hij dan de zanger? "Haha, nee. Dan is het snel gedaan met de band," grapt hij. Hij zal wél de manager van de - nu nog naamloze - band worden en daarnaast hoopt hij het toekomstige publiek een beetje op te zwepen. "Ik ben altijd fysiotherapeut geweest, dus ik ga m'n best doen om de mensen in beweging te krijgen. Sta op, ga zitten, op de maat van de muziek", vertelt Ruud.

Quote "Een doorbraak in Europa zou leuk zijn, haha. Maar we houden niet zo van vliegen" Wim weitgraven

Wim heeft dus beginnende dementie, maar als het aan hem ligt, wil hij daar zo weinig mogelijk aan denken. "Je rijbewijs wordt meteen afgepakt, het is net alsof je niet meer mag meedoen in de maatschappij", vertelt Wim. Over het algemeen voelt hij zich erg goed. "Het valt reuze mee. De diagnose klopt hoor, ik vergeet dingen. Maar er is nog zoveel dat ik wél kan." In een band spelen bijvoorbeeld. En wat is de ambitie: doorbreken in Amerika, een cd opnemen? "Nee hoor, we houden niet zo van vliegen, dus het blijft bij touren in Europa" ,grapt Wim. "Tenzij er een geweldig aanbod komt, dan zullen we dat in overweging nemen", vult Ruud aan.

Wim is licht dementerend: "Maar het gaat heel goed met me!" - NH Nieuws