Omstreden Icke mag komende twee jaar het Schengengebied niet in

Dat staat in de brief die de IND namens het kabinet aan Icke stuurde. Het Schengengebied zijn 22 lidstaten van de EU - behalve Roemenië, Bulgarije en Kroatië - én de landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Icke maakte de brief openbaar op zijn eigen website en schrijft daarbij dat hij 'verbannen wordt door het Nederlandse fascistische regime'. De Brit zou zondag spreken tijdens een demonstratie van Samen voor Nederland.

Complottheorieën

Icke onderzoekt naar eigen zeggen al sinds de jaren 90 hoe de wereldmacht precies in elkaar steekt. Ook de IND wijst de complotdenker op het verspreiden van die theorieën. "Zo stelt u dat de wereld wordt geregeerd door zogenaamde reptielen, dit zou een groep machtige buitenaardse wezens zijn die zich voordoen als mensen."

Volgens de immigratiedienst zijn de uitspraken van de Brit risicoverhogend. Dat terwijl er volgens de IND een klimaat heerst waar 'geweld tegen, of bedreiging van politici toeneemt. Zoals bijvoorbeeld bij de recente protesten van boeren'. De IND schrijft dat 'het uitdragen van dat gedachtegoed' kan leiden tot meer geweld.

Maar dat gevaar zou ook voor Icke zelf gelden. "In de aanloop naar de demonstratie toe is online een verharde verhouding zichtbaar door uw aangekondigde deelname. Waaronder zelfs een oproep tot vuurwapengeweld tegen u", schrijft de IND in de brief.

Museumplein

Burgemeester Halsema gaf gisteren aan dat de demonstratie alleen mag plaatsvinden op het Museumplein. De organisatie van het protest is het daar overigens niet mee eens en overweegt een gang naar de rechter of te gaan 'koffie drinken' op de Dam.