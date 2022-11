Nieuwe rotonde is af, Hilversummers kunnen vanmiddag weer normaal naar Laren rijden

Nog een paar uur en dan kunnen Hilversummers gewoon weer via de Hilversumseweg naar Laren rijden. De rotonde, die de provincie Noord-Holland de afgelopen elf weken heeft laten aanleggen, is af, waardoor het verkeer vanmiddag voor het eerst gebruik kan maken van het nieuwe kruispunt.

Als rond 16.00 uur, zoals de planning is van de provincie, de Hilversumseweg / N525 weer opengaat, dan scheelt dat de automobilist veel ergernis en vooral heel wat kilometers omrijden. Zij kunnen dan gewoon weer vanuit de mediastad naar Laren of de A1 rijden in plaats van Hilversum uitkomen via of Bussum of via de Alexiatunnel.

Volgens de provincie hebben de werkzaamheden steeds netjes op schema gelegen. Dat betekent dat de planning precies klopt. Na de definitieve afsluiting van de weg naar Hilversum - vanuit Laren kon het verkeer wel naar de mediastad - op maandag 22 augustus is vrijdag 4 november inderdaad de slotdatum. Zo rond 16.00 uur moet de weg weer vrij zijn.

Rondrazen

In de afgelopen elf weken is er tussen Geologisch Museum Hofland en restaurant La Place een nieuwe rotonde aangelegd. De provincie heeft het dit punt op de Hilversumseweg / N525 veiliger willen maken vooral voor het langzame verkeer. Fietsers en voetgangers staken hier met enige regelmaat over en deden dat tussen de rondrazende auto's door.

