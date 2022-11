WorldPride in 2026 naar Amsterdam

Op het jaarlijkse congres van InterPride, waar Pride-organisatoren van over de hele wereld samenkomen, werden de plannen door de Amsterdamse delegatie gepresenteerd. De afgelopen dagen konden de vierhonderd leden van InterPride stemmen op de twee steden, uiteindelijk ging het lhbtiq+-evenement met 59 procent van de stemmen naar Amsterdam.

"Enorm trots"

"We zijn enorm trots dat Nederland in 2026 weer het middelpunt van de wereld zal zijn als het gaat om aandacht voor gelijke en verworven rechten", reageert Lucien Spee, directeur Pride Amsterdam, op het binnenhalen van het evenement. "Tegelijk kan ons land komende jaren nu werk maken om te laten zien dat we weer tot de top gaan behoren van voorlopers en gidslanden, want we staan nu te laag op veel lijstjes."

De WorldPride werd voor het eerst in 2000 gevierd in Rome en vindt sinds 2012 elke twee à drie jaar plaats. Meer nog dan reguliere Pride-feesten staat het houden van de WorldPride garant voor honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld. Dikwijls is het het grootste lhbtiq+ evenement van het jaar. De editie van 2019, in New York, trok ruim 4 miljoen mensen.