Jong en oud leeft samen: "Ik heb m'n kleindochter uitgenodigd om ook hier te komen wonen"

Student Zoë Schouten kookt elke week met en voor de bewoners, Milan Philips runt sinds kort de bar. "Die oudjes houden wel van een feestje hoor", vertelt hij. Om de week op zondag is de kroeg van 16.00 tot 19.00 uur geopend. "Zodra ik de deur open doe, gaat de eerste fles open. De muziek lekker luid en ze weten van geen ophouden", zegt Milan lachend.

Jong en oud woont dus sinds kort samen bij Liv inn aan de Vaartweg in Hilversum. "We mogen 15 procent afwijken van de doelgroep", vertelt Carola van den Berg, aanspreekpunt vanuit Habion, de organisatie achter Liv inn. "Daar hebben we tot het laatst mee gewacht, zodat we weten wat er nodig is in de gemeenschap." De studenten volgen allemaal een studie die relevant is voor Liv inn. "Denk aan social work, retail, de koksopleiding en verpleegkunde", zegt Carola.

Een dorp

En dus is er aan het eind van elke gang een student of een koppel ingetrokken, dertien in totaal. "Het zijn kleine, maar complete studio's", vertelt Carola. "Veel ouderen vinden het niet fijn om hun bed in de woonkamer te hebben, maar voor studenten is het perfect." Ze is boven verwachting blij met hoe het uitpakt. "Het gaat fantastisch, zo leuk om te zien. Het maakt 'ons dorp' veel completer," aldus Carola.

