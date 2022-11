Matchwinner Pavlidis draait overuren: "Dacht dat ik dertig minuten kon spelen"

Vangelis Pavlivis is pas net terug van zijn enkelblessure en meteen goud waard voor AZ. De Griekse spits kopte tegen Dnipro-1 de winnende goal binnen (2-1). "Mentaal is dit een belangrijk doelpunt voor mij", zegt Pavlidis na afloop.

Vangelis Pavlidis: "Mentaal is dit een belangrijk doelpunt" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Tegen FC Volendam (2-1 winst) maakte Pavlidis weer zijn eerste minuten na een aantal maanden afwezigheid. Tegen Dnipro kwam hij in de rust binnen het veld voor de Alkmaarders. Opvallend was dat hij tot het einde bleef staan, terwijl trainer Pascal Jansen eerder zei dat hij maximaal een half uur zou kunnen spelen. Prima zet Maxim Dekker, die de geblesseerde Bruno Martins Indi vervangt in het hart van de verdediging, werd het kind van de rekening. "Hij heeft het water tot aan zijn lippen staan", zegt Jansen over de pas 18-jarige Dekker. "We hadden een nieuwe impuls nodig en als je dan Pavlidis in het elftal kan brengen, dan is dat een prima zet." Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Jansen: "Dit past prima in zijn revalidatie" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Maximaal half uur "We wisten dat hij maximaal een helft mocht spelen", zegt Jansen over de speeltijd van Pavlidis. Toch namen de Alkmaarders volgens de trainer geen risico door hem langer te laten staan dan een half uur. "Dit past prima in zijn revalidatie."

Pavlidis had zelf echter niet verwacht dat hij tot het einde zou blijven staan. "Ik dacht dat ik dertig minuten zou spelen. Het voelde goed en ik ben blij dat ik het team kon helpen", zegt Pavlidis, die op weg is om weer de oude te worden. "Het gaat goed. De enkel blijft stabiel en de winterstop staat voor de deur dus dan kan ik weer mijn rust nemen."

AZ is dankzij de overwinning op Dnipro-1 groepswinnaar in de Conference League. Tot en met de winterstop spelen de Alkmaarders nog twee wedstrijden in de eredivisie. Aanstaande zondag wacht de ontmoeting met RKC Waalwijk en volgende week gaat de ploeg op bezoek bij PSV.