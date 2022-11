Klimaatprotest in Haarlem: "Haarlem moet een klimaatregisseur!"

De Haarlemse klimaatcoalitie, een samenwerking tussen meerdere klimaatorganisaties, protesteerde vandaag voor de deur van het Haarlemse stadhuis. Ze eisen opheldering over de Haarlemse aanpak van het klimaatprobleem. Burgemeester Jos Wienen staat erbij, kijkt ernaar en vraagt: "Waarom zingen jullie in het Engels?"

Het protestkoor gaat verder met Nederlandse repertoire wat blijkbaar zo erg in de smaak valt bij de burgemeester dat hij het besluit te filmen. “Hij vroeg wel eerst om toestemming en of wij wel herkenbaar in beeld wilde. Ik hoop dat hij het straks aan het college laat zien”, Meld medeorganisator Kees van Deelen.

Frénk van der Linden, Duurzaamheidsambassadeur Haarlem, sprak het publiek ook toe. Maar bij de eerste zin keek het publiek even raar op. “Leve Vladimir Poetin!”, riep hij. “Ja het is een ongebruikelijk geluid, maar als je erover nadenkt zijn wij nu wel door hem meer bezig met duurzaamheid”, aldus van der Linden.

Klimaatregisseur

Tijdens zijn speech vertelde hij ook dat hij heeft gesproken met wethouder van den Berk. Die zeer geïnteresseerd was in het voorbeeld van de Duitse stad Freiburg. “Dat is nu al jaren de groenste stad van Europa, en dat komt doordat zij een klimaatregisseur hebben”, legt van der Linden uit.

De klimaatregisseur zorgt ervoor dat het gemeentebestuur zich aan de afspraken houdt over de klimaatdoelstellingen. Wanneer er plannen zijn die hier niet in thuis horen, trekt de regisseur aan de bel. “De wethouder heeft mij toegezegd de optie om zoiets voor Haarlem in te stellen serieus te gaan bekijken. Ook burgemeester Jos Wienen die ik net sprak was erg positief. Binnenkort verwacht ik dat ze met een mededeling hierover komen”, meldt van der Linden.