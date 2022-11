Deze jongeman schoot volgens de politie op een woning in Zaandam, wie herkent hem?

De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de jongeman die vermoedelijk eind maart op een woning aan het Amrum in Zaandam heeft geschoten. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. In de woning zaten meerdere kogelgaten.

Het gaat om de man helemaal rechts op de foto. De politie toont hem onherkenbaar omdat de man waarschijnlijk minderjarig is. De persoon op de foto is nog niet geïdentificeerd. Wel blijkt uit onderzoek van de recherche dat de vermoedelijke schutter een dag eerder (26 maart) op het station Zaandam was, samen met twee andere mannen.

Het gaat dus om de persoon rechtsonder in beeld, signalement: lengte tussen de 1.75 en 1.90 meter, smal postuur, getinte huidskleur, brildragend. Hij droeg op dat moment een petje met het logo van Under Armour. Hij droeg verder wit bedrade koptelefoon oortjes.