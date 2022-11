Tweede poging: veerboot Texelstroom morgen toch weer in de vaart na testen

Slechts een paar weken heeft de Texelse veerboot Texelstroom gevaren toen hij weer uit de vaart werd genomen. Hoewel het technische euvel was gerepareerd, was er meer tijd nodig om het schip weer betrouwbaar te laten functioneren. Morgen gaat de veerboot toch weer varen, zij het wel als reserveboot van de andere boot, de Dokter Wagemaker.

"TESO en haar leveranciers zijn nog druk doende met het testen van de op de Texelstroom gerealiseerde modificaties", liet de TESO vanmiddag weten. "De modificatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd om u en ons er van te verzekeren dat het varen in alle opzichten betrouwbaar en verantwoord is. En wij kunnen gelukkig melden dat het testen tot dusverre goed uitpakt."

Reserveboot

Maar toch zou de Texelstroom morgen nog niet varen, zo meldde de TESO aanvankelijk. Al kwam even later alsnog goed nieuws: hij zou vanaf morgen toch wel weer worden ingezet als reserveboot. De hoofdboot blijft voormalig de veerboot Dokter Wagemaker (die voor de technische mankementen van de Texelstroom de reserveboot was).

De extra afvaarten van de Texelse veerboot zijn tussen 9.30 uur en 16 uur.