Wachtlijsten voor De Energieke Burger: één gesprek kan duizenden euro's opleveren

Wie energieadvies wil krijgen van stichting De Energieke Burger in Bloemendaal, komt op de wachtlijst te staan. De 17 energiecoaches die hun medeburgers gratis en onafhankelijk voorzien van energieadvies, hebben het razend druk. En gezien de hoge energieprijzen, is dat goed te verklaren. " Eén adviesgesprek kan duizenden euro's opleveren", vertelt energiecoach Nico Lommerse.

Samen met twee anderen nam Lommerse drie jaar geleden het initiatief om medeburgers te helpen met het energie-zuiniger maken van hun woningen. Lommerse had zichzelf een aantal jaar daarvoor al verdiept in energiebesparende maatregelen en vond het leuk om wat met die kennis te doen. Zo werd in 2019 De Energieke Burger opgezet.

"Drie jaar geleden moesten we echt vragen om adressen, want we hadden wel coaches maar geen werk. Nu is het precies andersom. Althans, we hebben genoeg coaches, maar we kunnen wel elke dag een gesprek doen. En we hebben wachtlijsten."

