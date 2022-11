Vijftien dagen geen treinen van en naar Amsterdam-Zuid en minder treinen naar Schiphol

Het gaat om werkzaamheden aan het treinspoor. De meeste reizigers met bestemming Zuid of Schiphol kunnen volgens de NS via het Centraal Station reizen en daar overstappen op de metro van het GVB naar Zuid of op de trein naar de luchthaven.

"Reizigers krijgen te maken met spoorwijzigingen, omreizen, een extra overstap of vervangend vervoer en ook met extra drukte in de treinen en op stations, met name op station Lelylaan", waarschuwt de NS. "Het advies is daarom de spitsen te mijden en gebruik te maken van de (om)reisadviezen."

Het internationale treinverkeer rijdt ook anders. De IC Brussel rijdt vanaf of tot Rotterdam Centraal en IC Berlijn, Thalys en Eurostar rijden met gewijzigde vertrek- en aankomsttijden naar en vanaf het Centraal Station.

Een deel van de werkzaamheden zijn onderdeel van het project 'Groot Onderhoud Schiphol', dat loopt tot 2028. "De spoorinfrastructuur van de tunnel is dan weer klaar voor de komende 40 jaar", laat de NS weten. Ook wordt er gezorgd dat er op termijn meer treinen kunnen rijden tussen Schiphol en het Centraal Station.