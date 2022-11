Tractordieven slaan twee keer toe in korte tijd in Koggenland: is er een bende actief?

Bij Smal Bloembollen B.V. in Grosthuizen werd de diefstal vanochtend ontdekt, terwijl ze gisteren nog druk bezig waren met het planten van de bloembollen. "Met deze kleine tractor maken we de weg schoon. Een handigheidje, ik had niet verwacht dat dieven hier heil in zouden zien. Omdat we gisteravond laat klaar waren en een van de lampen kapot was, lieten we de tractor op het perceel staan. Hij stond in een parkeervak, op steenworp afstand van een aantal woningen."

Toch werd hij de volgende ochtend door zijn oom opgebeld met de vraag of de tractor al was opgehaald. "Nee, nee, zei ik", blikt Smal terug. "Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte of dat een paar kwajongens 'm hadden verplaatst. Maar toen we een kijkje gingen nemen, was 'ie weg."



Op camerabeelden van zijn buurman, een melkveehouder, is te zien dat de tractor rond 3.00 uur voorbijrijdt, maar niet met Smal er in. De schade bedraagt zo'n 17.000 euro. "Hoewel het een kleine trekker is, is het nog steeds heel veel geld. Het blijft vervelend, maar gelukkig lopen we geen vertraging op."