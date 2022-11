Komt het ooit nog goed met het West-Friese woningtekort? "Gemeenten tasten in duister"

Om de woningnood in West-Friesland tegen te gaan, werd in 2020 de 'Woondeal' door de zeven gemeenten afgesproken. De afspraak? Zo'n 16.000 nieuwe woningen gebouwd voor 2030. Een ambitieus plan dat in realiteit volgens projectontwikkelaars niet haalbaar lijkt. "Al met al mogen we blij zijn als we ongeveer de helft van de landelijk en West-Friese ambities werkelijkheid kunnen laten worden."

Opnieuw kregen woningzoekenden en projectontwikkelaars gisteren een mentale dreun te voorduren, nadat bekend werd dat de rechter een streep trekt door de bouwvrijstelling. Door de uitspraak van de Raad van State is de kans groot dat veel woningbouwprojecten op de tocht komen te staan. Dit omdat er vanaf heden wel onderzocht moet worden hoeveel stikstofneerslag wordt veroorzaak door de bouw of sloop van een project. De uitspraak heeft alleen al grote gevolgen voor de 151 grotere bouwprojecten in Noord-Holland. Want 96 van de 151 projecten hebben in potentie een stikstofprobleem. Dit komt neer op 132.000 van de in totaal 144.000 woningen tot 2030.

De vrijstelling was een soort van juridisch geitenpaadje. Hierdoor konden bouwprojecten die eerst stil kwamen te liggen vanwege de geproduceerde stikstofneerslag, dat neerkwam in Natura 2000-gebieden, weer worden hervat. Het kabinet voerde in juli 2021 de bouwstelling in om de sector weer op gang te brengen, maar door de uitspraak van de rechter kan dit geitenpaadje niet meer worden gebruikt.

Projectontwikkelaars binnen de West-Friese gemeenten maken zich dan ook zorgen over de toekomstige bouwvergunningen: "We moeten er rekening mee gaan houden dat de aankomende 6 à 7 jaar er veel minder woningen gebouwd gaan worden dan de ambitie is", stelt Peter Langenberg, directeur van Zeeman Vastgoed. Langenberg is al 35 jaar werkzaam binnen de sector en vindt het 'beschamend' dat de Rijksoverheid pas in actie komt na de uitspraak van de rechter. "Ze wisten dat dit de uitkomst zou zijn."

"Bij de Rijksoverheid hebben ze met de billen op elkaar gezeten, in de hoop dat het geitenpaadje stand zou houden. Nu dat niet het geval is ontstaat er naast de huidige problemen die er al zijn - economische omstandigheden, leennormen, rente, energiekosten - een nieuw probleem: het herberekenen van de stikstofneerslag bij toekomstige projecten." Eerdere stikstofberekeningen lieten zien dat er voor woningbouwprojecten binnen West-Friesland weinig aan de hand was. "Dit komt omdat de meeste projecten binnen West-Friesland buiten de contouren van het Natura 2000-gebieden liggen", vervolgt Langenberg. "Het IJsselmeer valt hier natuurlijk wel onder, maar is volgens de overheid niet depositie gevoelig. Dit betekent dat het geen invloed heeft volgens de oude rekenmethode." Ook Piet-Jan Ooms, van Ooms Bouw & Ontwikkeling, weet niet goed wat te denken van de uitspraak van de rechter. "Zal de nieuwe rekenmethode ook hanteren dat de stikstofneerslag van bouwprojecten geen impact heeft op het Markermeer? Ik weet het niet." Tekst gaat verder onder de foto.

Herberekenen van stikstofuitstoot Door een tekort aan stikstofexperts wordt al verwacht dat het herberekenen van stikstofneerslag bij bouwprojecten tot een vertraging zal leiden. "Het zal natuurlijk per project verschillen, maar gemiddeld wordt een vertraging verwacht van 3 tot 6 maanden", aldus Langenberg. "Wij zijn bij gemeenten aan het navragen hoe zij hiermee omgaan, maar veel gemeenten tasten net zo in het duister als wij. Al met al mogen we blij zijn als we ongeveer de helft van de landelijk en West-Friese ambities werkelijkheid kunnen laten worden in de periode tot 2030."

Echte oplossingen op korte termijn ziet Langenberg dan ook niet. "Het is een grondrecht dat mensen recht hebben op een dak boven hun hoofd, maar ik vrees dat we voorlopig nog jaren in deze situatie blijven zitten." Ook Ooms ziet de aankomende tijd niet heel positief in. "Het Provinciale beleid moet ruimdenkender, zodat je wel in de velden kan bouwen. Zo kan de woningbouw wel versneld worden, maar we komen er simpelweg niet doorheen." De directeur van Zeeman Vastgoed verwacht dat de onvrede bij de West-Fries verder zal toenemen. "Je ontkomt er denk ik niet aan dat bedrijven en grote piekbelasters uitgekocht moeten worden. Dat had gisteren al gemoeten. Want het belang van wonen moet prefereren boven dat van een paar bedrijven."