Al twee jaar vermiste Heerhugowaarder Simon de Vries (20) dood gevonden in Belgisch bos

Simon de Vries, de Heerhugowaardse twintiger die twee jaar geleden vermist raakte, is overleden. Zijn lichaam is een paar dagen geleden gevonden door een wandelaar in een bos vlakbij het Belgische Eupen. Dat bevestigt de politie. Zijn lichaam is gisteren geïdentificeerd. "De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht en willen het verlies in alle rust verwerken."

De jonge Heerhugowaarder verdween twee jaar geleden. Hij had die dag nog gewerkt bij de Action in Heerhugowaard en vertrok daarna naar Limburg. Tegen zijn ouders vertelde hij dat hij wat met vrienden was gaan drinken. Een dag later bleek hij niet thuis te zijn. "Hij had geen berichtje gestuurd en ook zijn fiets stond er niet meer", vertelde zijn vader eerder tegen regionale omroep L1.

Niet thuis na 'avondje met vrienden'

Met een oude telefoon ontdekte de vader van Simon dat hij was ingecheckt in een hotel in Maastricht, waarop de vader de politie belt. Limburgse agenten namen daarop poolshoogte bij het hotel, waar ze Simon ook vonden. "Simon wilde er even tussenuit en ging daarom een weekendje naar Maastricht. Hij zou nog even contact opnemen met zijn ouders. Dat vervolgens niemand meer iets van Simon hoorde maakte ons onrustig", reageerde zijn vader destijds.

Wat volgde waren twee lange jaren van onzekerheid over waar Simon zou zijn. De politie tastte lang in het duister over de verdwijning van de Heerhugowaarder. Alle scenario's waren denkbaar. "Van een vrijwillige verdwijning tot een ongeluk, maar ook een misdrijf", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Al langer overleden

Aan die onzekerheid kwam gisteren een eind. De wandelaar die Simon vond schakelde meteen de politie in. Na onderzoek bleek hij al langer te zijn overleden. Er is geen sprake van een misdrijf.

De politie spreekt van een trieste uitkomst. "Maar brengt na twee jaar wel duidelijkheid voor familie, vrienden en de betrokken politieagenten. Want niet alleen de achterblijvers, maar ook wij dachten nog dagelijks aan Simon. De meeste vermisten zijn snel terug, maar dit was anders. Je wil gewoon weten wat er is gebeurd."