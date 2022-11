De Peiling: supermarkten moeten direct stoppen met de verkoop van tabak

Een Albert Heijn in Pijnacker is gestopt met de verkoop van sigaretten. Het is een proef die vooruitloopt op een algeheel verbod op tabaksverkoop in supermarkten in 2024. Een aantal artsen vindt dit veel te lang duren en pleit voor een direct verbod. Wat vind jij? Nu stoppen of nog even wachten?

De Albert Heijn in Pijnacker is het eerste filiaal in Nederland dat gestopt is met het verkopen van tabak. Het gaat om een pilot waarbij de winkel de gevolgen meet. Daarmee loopt de winkel voor op het verbod op tabak-verkoop in supermarkten dat in 2024 ingaat.

Toch is deze Albert Heijn niet de eerste supermarkt die de verkoop van tabak stopt. Vorig jaar besloot Lidl Nederland te stoppen met de verkoop van sigaretten en tabak in al haar winkels. Lidl heeft zich aangesloten bij de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. DekaMarkt haalde de sigaretten eerder dit jaar uit de webshop. Bij heel wat supermarkten in onze provincie kun je dus geen sigaretten meer kopen.

Verkoop nu al verbieden

Voor artsen kan het verbod niet snel genoeg worden ingevoerd en zijn een petitie gestart om verkoop van sigaretten in de supermarkt nu al te verbieden. De artsen zijn bang dat kinderen blijven beginnen met roken als de sigaretten op 'gezonde' plekken, zoals de supermarkt te koop zijn.

Moet de verkoop van tabak in supermarkten direct stoppen of kan het nog even wachten?