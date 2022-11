Sinterklaas na coronajaren weer als vanouds naar West-friesland, behalve in Bovenkarspel

Sinterklaas komt dit jaar weer per boot aan in Hoorn. Vorig jaar kon dat door corona op het laatste moment toch niet. Bijna overal in West-Friesland wordt de sint weer 'als vanouds' onthaald. Alleen in Bovenkarspel blijkt een volledige intocht niet haalbaar.

Vele kinderharten zullen weer sneller gaan kloppen want over ruim een week is Sinterklaas weer in het land. Zaterdagochtend 12 november om 11.00 uur zal de Sint in de haven van Hoorn aankomen samen met zijn pieten. Per paard vervolgt hij dan de route door de binnenstad met korte stops en activiteiten op de Roode Steen. De intocht eindigt met een groots Sinterklaasfeest in de Noorderkerk.

Lichtjesintocht Medemblik

Ook in Medemblik komt de feestelijk verlichte pakjesboot op zaterdag binnenvaren rond de klok van 17.00 uur. Een coronatoegangsbewijs, zoals vorig jaar het geval was voor een deel van de intocht, is verleden tijd. Medemblik pakt jaarlijks groot uit met een programma op de kade. Met optredens van de Danspieten en kinderen van Medemblikker basisscholen.