Fietser (84) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Den Helder

De fietser, een man van 84 jaar uit Den Helder, die gistermiddag op de Timorlaan in zijn woonplaats werd aangereden door een vrachtwagen, is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde bij de oversteekplaats naast woonzorgcentrum Ten Anker.

Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De vrachtwagenchauffeur, een 27-jarige man uit het Overijsselse Rijssen, is door de politie verhoord. Vast staat in ieder geval dat hij geen alcohol of drugs had gebruikt.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Wie iets heeft gezien, of mogelijk beelden heeft van het ongeluk, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.