Alkmaar past uiterlijk van Piet aan: witte handschoenen en kleurrijke pruiken

In het Sinterklaasjournaal heeft de NTR een nieuwe standaard geïntroduceerd: de Roetveegpiet. Naast Alkmaar sluiten steeds meer gemeenten zich aan bij de nieuwe norm. "Sinterklaas heeft zich in het verleden vaker aangepast aan de tijdsgeest. Nu kunnen we onze energie volledig richten op het organiseren van een kinderfeest."

Het comité hoopt dat de deze week aangekondigde demonstraties na het besluit niet door zullen gaan. Alkmaar Kan Het liet samen met We Promise weten dat de Alkmaarse roetveegpiet nog altijd te zwart is.

Lida Mathot is voorzitter van de Stichting Intocht Sinterklaas. Ze hoopt dat de viering in Alkmaar dit jaar ongestoord verloopt. "Veel vrijwilligers staan weer in de startblokken om er weer een feest voor ieder kind van te maken. Dat geldt ook voor de Sint en zijn Pieten in nieuwe stijl. We hebben er zin in."

Burgemeester Schouten is blij met het besluit van het comité. "Sinterklaas is een fantastisch kinderfeest, maar de discussie over de Pieten is nog altijd actueel. Ik vind het goed dat er opnieuw stappen worden gezet in de aankleding van Piet. Ik wens van harte dat dit bijdraagt aan een hele mooie intocht, voor ieder kind."