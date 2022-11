Rechtszaak moord op Peter R. de Vries moet opnieuw

De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries moet opnieuw. Dat heeft de rechtbank zojuist besloten. Tijdens het proces kwamen er nieuwe verklaringen naar buiten. Daarnaast is in de zomer één van de rechters naar het buitenland verhuisd.

Het gaat om het proces tegen de vemeende schutter Delano G. en de chauffeur Kamil E.

Door de nieuwe informatie van de getuige was het onderzoek in de zaak onvolledig, gaf de rechtbank voor de zomer al aan. Ondertussen is één van de rechters naar het buitenland vertrokken. Volgens de wet moet een zaak over, als tijdens het proces de samenstelling van de rechtbank verandert.

De verklaringen zouden vorig jaar november door een getuige zijn afgelegd. Ze gaan over de mogelijke relatie tussen Delano G. en Kamil E. en de organisatie van Ridouan Taghi. Hij wordt er van verdacht de opdrachtgever van meerdere liquidaties te zijn. Tegen Taghi werd in juni levenslang geëist.

Het OM zegt ook dat opnieuw voeren van de zaak onvermijdelijk is, maar dan wel zo dat 'het zo min mogelijk bezwarend is voor de nabestaanden'. Zowel zoon Royce, namens zijn zus en moeder, als de partner van De Vries hebben een brief aan de rechtbank geschreven. Daarin geven ze aan dat ze niet zitten te wachten om opnieuw geconfronteerd te worden met pijnlijke delen in het proces.

Zelf vindt het OM dat de stukken geen nieuwe inzichten geven in de zaak. Om de rechtbank en de verdediging niet "onwetend te laten", besloot justitie de stukken toch toe te voegen. Voor het geval zij het wel relevante informatie vinden, zo redeneert de officier van justitie.

