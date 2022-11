Waterleiding geraakt: de ondergelopen IJmuidense straat in beeld • Velsen moet meer Oekraïners opvangen

Op de hoek van de President Steynstraat en het S.P. Kuijperplantsoen is een waterleiding geraakt. Tussen even voor half elf en twaalf uur stroomde het water de straat op.

Een verslaggever van lokale nieuwspartner RTV Seaport was snel op de plek van het lek.

"Twee werkmannen sloegen perkpaaltjes de grond in. Die gaan ongeveer 40 centimeter diep, zeiden zij (zie foto onder dit bericht, red). Daar zouden geen waterleidingen moeten liggen, zeiden zij, maar bij de tweede slag boorden ze zo door leiding heen."

Rond elf uur was PWN in de straat, meldt hij, en nog een uur later werd de waterleiding afgesloten.

Volgens hem zijn buurtbewoners geïrriteerd. Er komt nu geen water uit de kraan. Onlangs zouden de buizen schoongemaakt zijn, en was dat ook al zo.

Bovendien zou er op dit moment onenigheid zijn over of het waterverbruik in de flats überhaupt goed gemeten wordt: bewoners denken dat hun rekening te hoog is.

Zie hieronder een video van lokale nieuwspartner RTV Seaport.