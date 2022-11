Blog: Velsen moet meer Oekraïners opvangen • 'FNV schetst een angstbeeld voor de IJmond'

Vakbond FNV moet oppassen dat het de werknemers van Tata Steel niet in een slachtofferrol duwt, betoogt Rolf Deen, publicist en oud-hoofd van de Tata Steel Academy. "Alsof ze allemaal werkloos worden als de fabriek moet sluiten", zegt hij. Dat doemscenario van de vakbond is volgens hem op niets gebaseerd. Het personeel is veerkrachtig en er zijn genoeg banen. Wat de FNV volgens Deen doet, is een angstbeeld schetsen.

Fred Segaar en Thomas Jak