21-jarige verdachte dodelijke steekpartij Beverwijk langer vast • Waterleiding geraakt: de ondergelopen IJmuidense straat in beeld • Pendelbus asielschip stopt weer in Velsen-Noord

De pendelbus die is ingezet om de asielzoekers op het cruiseschip in het Noordzeekanaal te vervoeren, stopt sinds begin deze week ook weer in Velsen-Noord. De halte op de Wijkerstraatweg was geschrapt na een incident waarbij de bus is bekogeld met stenen en vuurwerk. De bus stopte sindsdien alleen nog bij het asielschip aan de VOB-kade en het treinstation van Beverwijk. In Velsen-Noord is fel geprotesteerd tegen de komst van het vluchtelingenschip. Het bekogelen van de bus zou geen vooropgezette actie zijn geweest van boze Velsen-Noorders, maar van jongeren die zich verveelden. De eerste tijd rijden boa’s en beveiligers met de bus mee.