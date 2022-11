Doden herdacht met dans in Monnickendam: "Een heel speciale avond"

Een grote stoet met Monnickendammers is gisteravond door de stad getrokken tijdens Allerzielen. Ze volgden de Dodendans, die voor de vijftiende keer werd gehouden en die bedoeld is om de overledenen van de afgelopen jaren te herdenken. De groep die de dans houdt is Middeleeuws verkleed met 'de Dood' voorop.

Met brandende fakkels en mooie kostuums wordt er gedanst en muziek gemaakt. Toch is het heel duidelijk dat hier geen carnavalsfeer hangt. Nee, het gaat er plechtig aan toe.

Op drie plekken stopt de stoet: daar zijn mensen overleden. Iedereen buigt voor de nabestaanden en is een moment stil. "We zouden in principe op een heel stel adressen kunnen stoppen", vertelt Marten Horjus die dit jaar de organisatie heeft opgepakt. "Maar we doen er drie omdat de tocht anders uren duurt, dat kan natuurlijk niet. Voordat we langskomen wordt dat uiteraard eerst met de nabestaanden besproken."

Danseres Rita van Bavel vult aan: "Als mensen er geen prijs op stellen, dan komen we natuurlijk niet langs. Maar vaak is het toch een heel speciale avond voor nabestaanden. Het wordt meestal erg op prijs gesteld." Ze is van de vijftien edities er veertien keer bij geweest.

Emotioneel

Een mevrouw aan het eind van de stoet vertelt dat ze naar Monnickendam is verhuisd omdat haar man is overleden. Ze herdenkt hem deze avond. "Het herdenken van de doden, ik vind dat wel belangrijk. Een beetje emotioneel is het ook wel altijd, als je het zo voorbij ziet gaan."

Na afloop heffen de Monnickendammers een glas in de Doopsgezinde Vermaning. Op elkaar en op het leven. En dat het maar een hele tijd mag duren voordat de stoet bij jou voor de deur staat.