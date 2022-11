Twee nieuwe verdachten opgepakt voor schietpartij Buikslotermeerplein

Een arrestatieteam heeft gisterochtend twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij op het Buikslotermeerplein in Noord in mei van dit jaar. Bij de schietpartij vielen toen twee gewonden.

De politie laat verder weten dat er meerdere doorzoekingen zijn gedaan, waarbij 'diverse goederen' in beslag zijn genomen. Vorige week wordt er nog beeld getoond van een verdachte die de politie zocht, maar dat is niet een van de twee mannen die gisteren opgepakt is. De politie zoekt deze man dus nog steeds.

Na de schietpartij werden er in de omgeving al drie verdachten opgepakt. Buurtbewoners waren niet verbaasd. Zij zeiden tegen AT5 dat het al langer onveilig is in de buurt.