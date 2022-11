Stadsdeel en marktkooplui strijdbaar voor behoud Bos en Lommermarkt : "Vechten voor onze boterham"

Het gaat nog altijd niet goed met de Bos en Lommermarkt in Amsterdam-West. De markt is in november vorig jaar verplaatst van het Bos en Lommerplein naar de weg. Nieuwe kramen en een nieuwe locatie moesten voor een groei in bezoekersaantallen en een nieuw elan zorgen, maar het aanbod lijkt in plaats van te stijgen, alleen maar verder terug te lopen.

Daarom lijkt het een 'nu of nooit'-offensief dat is ingezet door Thomas Hermans (D66), lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel West. Hij uitte in september in een memo naar de stadsdeelcommissie zijn zorgen over de markt en is onlangs in gesprek gegaan met de ondernemers op de markt. "Het is zorgelijk dat het nog niet goed gaat met de markt, aan de andere kant heb ik er veel hoop in dat we wel de juiste richting op gaan." Op basis van de gesprekken en de acties die op tafel liggen heeft hij geloof dat er een ommekeer kan komen.

Grote gaten

De stemming op de markt is niet louter negatief, maar de ondernemers zien dat het beter kan en beter moet wil de Bos en Lommermarkt bestaansrecht houden. "Het wordt in de loop der tijd steeds een beetje kleiner en als je nu straat doorkijkt zijn er grote gaten tussen kramen in", aldus Sandra Kromwijk van de kaasboer. "Het lijkt me zo niet aantrekkelijk voor winkelend publiek dus dat mag wel wat meer."