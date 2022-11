Trouwe oliebollenbakker weer in Hilversum, maar ontevreden over prijs: "Schrikbarend hoog"

Oliebollenbakkers Martin en Bertus Donks staan weer in hun vertrouwde Hilversum. Waar vorig jaar geen plek kon worden gevonden voor de trouwe bakkers, is er dit jaar een vergunning verleend voor op de Kerkbrink. Maar ook mét een standplaats kent dit jaar vanwege de hoge prijzen de nodige uitdagingen. "Het is niet goedkoop, €1,50", zegt Martin eerlijk.

Toch overheerst vooral de opluchting bij vader en zoon op de eerste dag terug in Hilversum. Ruim veertig jaar staat vader Martin al in Hilversum om zijn oudejaarssnack aan de man te brengen. Dat was standaard naast Hotel Gooiland, maar daar wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd. Een nieuwe plek had de gemeente nog niet voor Donks en dus stond de kraam een jaar in de stalling.

"Het is een rustjaar geweest", blikt Martin terug. "Het waren de omstandigheden die het onmogelijk maakten." Enig verwijt maakt hij de gemeente Hilversum dan ook niet. Sterker nog hij is erg tevreden over zijn nieuwe standplaats. "Zo te zien een super locatie. Verkeer dat voorbijkomt op de fiets en een winkelcentrum hier tegenover."

Nieuwe uitdagingen

Of die topplek ook betekent dat dit jaar rendabel is voor de bakkers, moet nog blijken. "Het probleem ligt bij de prijzen van de olie, het graan en het meel", legt zoon Bertus uit. "Als die graanschepen bij Oekraïne weer vast staan, dat stuwt de prijs ook weer verder omhoog."