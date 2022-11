Inbrekers rijden zichzelf vast in weiland en stelen vermoedelijk tweede vluchtauto

Één of meerdere inbrekers hebben zichzelf vastgereden in een drassig weiland na een inbraak in een winkel in Sint Maarten. Vermoedelijk is daarna een andere auto gestolen om verder te vluchten. Van de inbreker(s) ontbreekt nog elk spoor.

Rond vijf uur vannacht werd er ingebroken in het magazijn van een groothandel in visartikelen aan de Rijperweg in Sint Maarten.

Toen de eigenaar lucht kreeg van de inbraak is hij meteen naar zijn zaak geracet. "Ik ben gelijk zelf op onderzoek gegaan", vertelt hij aan NH Nieuws. "Toen zag ik een hoop lege dozen en een bus in het weiland." De politie gaat ervan uit dat dit de vluchtauto was van de inbreker(s).

Tweede vluchtauto

Rond zeven uur 's ochtends kwam bij de politie een melding binnen van een gestolen auto op de Rijperweg, een steenworp afstand van de inbraak. Volgens de winkeleigenaar is deze tweede auto gebruikt om de witte bestelbus uit het weiland te trekken. "Want we zagen allemaal bandensporen om de bus heen", legt hij uit.

De politie vermoedt dat de inbreker(s) de ontsnapping daarna hebben voortgezet met de gestolen auto. "Deze auto is later op de ochtend aangetroffen in Ouderkerk aan de Amstel", vult de woordvoerder van de politie aan.

Speciale molens

De eigenaar van de zaak denkt niet dat de inbreker(s) specifiek naar iets zochten. "Ze hebben wel wat speciale molens en wat handgemaakte tobbers meegenomen", vertelt hij. "Maar daar zat een prijskaartje aan, dus het was niet lastig om te zien dat die geld waard zijn."

Het is nog onduidelijk om hoeveel inbrekers het gaat. De politie roept getuigen op om zich te melden.